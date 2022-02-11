İsrailli iş insanı Yair Geller’e suikastı MİT engelledi! Muhsin Fahrizade’nin intikamı için hedefteydi | Suikast timinde kimler var? Yair Geller kimdir?

İranlıların yönlendirdiği 9 kişilik bir hücrenin hem Türk hem de İsrail vatandaşı olan işadamı Yair Geller'e yönelik gizli suikast planını MİT'in nasıl engellediği ilk kez açıklandı.

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği ikiz operasyonla hem İsrail Gizli Servisi Mossad'ın 16 kişilik casusluk şebekesi hem de Türkiye'deki muhaliflere suikast planlayan 6 kişilik Rus casusluk hücresini çökerten MİT'in, geçtiğimiz günlerde de 9 kişilik bir İran suikast timini suçüstü yaptığı ortaya çıktı. MİT İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK), İran İstihbarat Servisi'nin oluşturduğu casusluk hücresinin, savunma sanayii alanında dünya çapında başarılarıyla bilinen Yahudi işadamı Geller'i hedefine koyduğunu öğrendi.