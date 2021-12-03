MİT paranın izini nasıl sürdü? 16 MOSSAD ajanı için 20 yıl hapis istemi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi MOSSAD'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MOSSAD yetkilileriyle yurt dışında yüz yüze görüşerek talimatlandırılan tıp fakültesi öğrencisi Mohammed A. Salhab ve şebeke üyelerine para dağıtımının merkezinde bulunan canlı kurye Abdulkadir Barakat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Nazif Karaman'ın anlattığı yeni detaylar:

"Yapılan ilk operasyonda 15 kişi yakalanmıştı. Sonra yapılan operasyonda 1 kişi daha yakalandı ve süreçte 16 kişi tutuklandı. Bu şahıslarla ilgili olarak 50 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 16 kişinin eylemleri teker teker sıralandı. İddianameyi İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. 8 Şubat için bir duruşma günü belirlendi.

16 MOSSAD ajanı hakkında, 'siyasal ve askeri casusluk' suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis isteniyor. Bu kişiler Ahmet Zaid isimli İsrail Gizli Servisi'nin bir mensubu kontrolünde iş yapıyorlar. Ahmet Zaid Almanya'da ikamet ediyor. Bunlar Türkiye'deki Filistinlilerin İsrail muhaliflerinin bilgilerini, sosyal hayatlarını, ikamet adreslerini, ilişkilerini raporlamışlar. Bunları para karşılığı MOSSAD'a satmışlar.

MİT bunların bütün para trafiğini ele geçirdi. Ahmet Zaid ve İsviçre'de bulunan Mark Consol isimli MOSSAD çalışanı bu kişilerle parayı kullanarak motive etmişler. Filistinli muhaliflere yönelik bilgileri ele geçirmişler. Oturdukları evdeki internet hareketlerini bile takip etmişler. WhatsApp'a kadar sızmışlar.

Bu kişiler Türkiye'den İsviçre'ye gidiyor. Burada verilen görevin raporunu sunuyor ve yani talimatları alarak Türkiye'ye geri dönüyor. Bu şahıslar gidiş ve gelişlerde farklı ülkeleri kullanarak hareket ediyorlar. Ahmet Zaid isimli şahsın aynı zaman İsrail pasaportu var bu kişi aynı zamanda Filistin uyruklu.

Şüpheliler, talimat ile Türkiye'ye gelerek öğrenci ya da işçi görüntüsü altında faaliyetlerine devam etti. MOSSAD yetkilileriyle, ankesörlü telefon, internet tabanlı güvenilir iletişim araçları, gizli ve şifreli mail hesapları üzerinden irtibat kurdular. Saha sorumlularıyla, gerektiğinde İsviçre, Romanya, Kenya, Hırvatistan gibi ülkelere giderek yüz yüze talimatlandırıldılar. Menfaat karşılığında gizli yöntemler ile gösterdikleri çaba sonucu temin ettikleri ve milli güvenliği tehdit edecek bilgileri servis ettiler."

Abdurrahman Şimşek'in canlı yayında aktardığı detaylar:

"MİT burada casusları gözaltı yaptı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde de DEVA Partisi'nden Metin Gürcan yakalandı. O da bilgileri yabancı diplomatlara veriyordu. Türkiye burada yabancı istihbarat servislerine mesaj veriyor. Türkiye 'Size casusluk yapanları biliyorum ve yakalıyorum' diyor.

MİT Türkiye'de istihbari operasyonlara izin vermeyeceğini gösteriyor. Yakalanan MOSSAD ajanlarından sonra MOSSAD yetkileri Türkiye'ye geldi. Bu 16 kişiyle ilişkisi olan İsraillilerin Türkiye'den gitmesi gerektiğinin altı çizildi. Aynı şekilde Metin Gürcan ile ilgili bağlantılı ajanlarda kendi ülkelerine çekildiler. Türkiye istihbari anlamda güvenli bir devlet olma yolunda.

MİT bu operasyonu yapmasaydı, bu şahıslar ülkemizde siyasi suikastler yapma noktasına gelen bir yapılanmaydı. MİT buna son verdi. WhatsApp İsrail'in kontrolü altındadır ve istedikleri mesajı okuyabilecek pozisyondalar. Türk halkının bunu iyi şekilde bilmesi gerekir.

Ahmet Zaid ve Mark Consol isimlerinin hepsi sahte. Tutuklanan şahıslar da bu kişilerin gerçek isimlerini bilmiyor. Bu isimler şahısların ifadesinde geçiyor sadece. Burada benim anlamadığım durum Metin Gürcan olayıdır. Devletin milyonlarca lira yatırım yapıp eğittiği ve eğitimlere gönderdiği bir ismin ülkesini satması büyük bir olay. Bu isim DEVA Partisi'nde siyaset yapıyor. Ve Ali Babacan da 'Hukuki destek vereceğiz' diyor.

Metin Gürcan kesinlikle vatan hainliği yapıyordu. Partinin başındaki şahıs da ona taşeronluk yapıyor. Türkiye'nin üst düzey bir askeri kendi vatanını satıyor."

İDDİANAMEDEN DETAYLAR: MİT PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

İddianamede yer alan son dakika bilgisine göre casusluk eyleminin nasıl gerçekleştiği ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Buna göre; organizasyon şemasının en üstünde Almanya'da bulunan İsrail pasaportu sahibi olan Ahmad Zaid isimli Mossad'ın saha sorumlusu yer alıyor.

Zaid, Türkiye'deki Arap asıllı kişilerle irtibat geçerek, Türkiye'de bulunan Filistin başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların kurdukları STK faaliyetlerini, sosyal hayatlarını, eğitim süreçlerini, yurt dışı bağlantılarını izlemek için casus olarak kullandı. Zaid'in yurt dışında olması nedeniyle, hakkındaki suçlamalara yönelik soruşturmanın ayrılarak başka bir soruşturma üzerinden devam ettiği öğrenildi.

"PARANIN İZİNİ TAKİP ET"

Zaid, canlı kurye Abdulkadir Barakat aracılığıyla bu şahıslara binlerce dolar havale ofisleri aracılığıyla gönderdi. MİT, şebekeyi 'Paranın izini takip et' düsturuyla hareket ederek çökertti. İlk olarak canlı kurye Barakat'ı tespit etti. Barakat'ın dağıtım yaptığı casusları tek tek belirleyerek, Mossad'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 16 kişilik şebekesi deşifre edildi. Para transferinin merkezinde bulunan canlı kurye Abdülkadir Barakat'ın yapılanmanın organizasyonunda kilit rol üstlendiği ve Mossad saha sorumlusu Ahmad Zaid'in Türkiye'deki en önemli adamı olduğu vurgulanan iddianameye göre; şebeke gizli haberleşme yöntemleri ile hücre tipi örgütlendi.

TALİMATLARI YURT DIŞINDA ALDI

İddıanameye göre, şebekenin ikinci en kilit ismi olan ve Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 6. sınıfta okuyan Filistin asıllı Mohammed A. Salhab, 10-12 Haziran 2021 ve 19-21 Ağustos 2021 tarihlerinde İsviçre'ye seyahat ederek yabancı istihbarat servisleri ile görüşmelerde bulundu. Ahmad Zaid adlı Mossad saha sorumlusu ile internet tabanlı uygulamalar ve e-posta üzerinden görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin Filistin diasporası ile ilişkileri ve önemli görülen kişiler hakkında araştırmalar yaptı. Bunları gizli yöntemlerle raporladı.