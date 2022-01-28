Son dakika: MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın kritik ismi Sileman Şemo Yusuf Sincar'da etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi. Peki teröristin yok edildiği Sincar neden önemli? Silahlar nasıl taşınıyor ve bölgede neler oluyor? İşte tüm detaylar...
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.
MİT'TEN NOKTA OPERASYONU
Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.
YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.
SİNCAR NEDEN ÖNEMLİ?
Musul kent merkezine yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Sincar, Suriye ve Türkiye'ye yakınlığı nedeni ile önemli bir konuma sahip. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesi arasında doğal bir koridor olması nedeni ile terör örgütü açısından da oldukça önemli. Sincar İran'ın Suriye'ye erişiminde kritik bir güzergâh olarak kullanılıyor.
Hatta İran'ın desteklediği Haşdi Şabi'nin bir kısmı Sincar Dağı'nda bulunurken bir kısmı da kent merkezinde konumlandırılmış durumda. Terör örgütü PKK/YPG bölgede gençleri silah almaları için zorluyor, çocukları ailelerinden zorla alarak dağa kaçırıyor. ABD, PKK/YPG'ye Suriye'de verdiği silah, teçhizat ve mühimmatı uçaklarla Erbil'e getiriyor. Buradan da karayolunu kullanarak terör örgütüne veriyor.
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