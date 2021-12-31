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Haberler Galeri MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber'de

MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber'de

Son dakika haberi... Bugün geride bırakacağımız 2021 yılı terörle mücadelede başarılarla dolu bir yıl oldu. Peki 2021 yılında terörle mücadelede neler yapıldı? Kaç PKK'lı öldürüldü? Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı? Hangi operasyonlar yapıldı? Ayrıntıları A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.12.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 12:14
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MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber’de

2021 yılını geride bırakıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bu yıl içerisinde oldukça önemli başarılara imza attı. Terörle mücadele noktasında sınırlarımızın içerisinde ve sınır ötesinde nokta operasyonlar yapıldı.

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MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber’de

2021'de yurt içi ve dışında kaç PKK'lı etkisiz hale getirildi? 2021'de terör örgütüne nerelerde darbe vuruldu? 2021'de kaç pkk'lı teslim oldu? Terörle mücadelede başarı nasıl geldi?

A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayında anlattı.

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MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber’de

İNANILMAZ BİR EŞGÜDÜM

Ulak, "Çok önemli operasyonlara imza atıldı. 2021 yılı terör örgütü açısından bir çöküş yılıydı. Terör örgütüne çok ağır darbeler vuruldu. MİT şu anda destan yazıyor desek yanlış olmaz. Özellikle Suriye ve Irak'ta MİT buluyor, İHA görüyor, SİHA'lar yok ediyor. Şu an inanılmaz bir eşgüdüm var." ifadelerini kullandı.

2021 YILI TERÖR OPERASYONLARI

11 ayda 112 bin 824'ü kırsal,
3 bin 112 şehir olmak üzere 115 bin 936 operasyonu gerçekleştirildi.

Toplam 724 terörist etkisiz hale getirildi.

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MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber’de

OPERASYONLAR

Şırnak – "Eren Kış-1" Bestler-Dereler Operasyonu
Hatay - "Eren Kış-2" Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu
Diyarbakır – Bingöl "Eren Kış-3" Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Operasyonu
Hakkari – "Eren Kış-4 Şehit J. Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu
Siirt – "Eren Kış-5" Şehit J. Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu

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MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber’de

Tunceli – "Eren Kış-6" Mercan Dağları Şehit J. Uzman Çvş. Burak Tortumlu Operasyonu
Tunceli – "Eren Kış-7" Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu
Mardin – "Eren Kış-8" Şehit GK Abdullatif Emen Operasyonu
Ağrı – Iğdır "Eren Kış-9" Şehit J. Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu
"Eren Kış-10" Ağrı Dağı - Çemçe Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat çiftçi Operasyonu