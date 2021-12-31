MİT buldu... İHA gördü... SİHA vurdu! 2021 yılı PKK için çöküş yılı oldu | 2021 yılı terörle mücadele bilançosu A Haber’de

İNANILMAZ BİR EŞGÜDÜM

Ulak, "Çok önemli operasyonlara imza atıldı. 2021 yılı terör örgütü açısından bir çöküş yılıydı. Terör örgütüne çok ağır darbeler vuruldu. MİT şu anda destan yazıyor desek yanlış olmaz. Özellikle Suriye ve Irak'ta MİT buluyor, İHA görüyor, SİHA'lar yok ediyor. Şu an inanılmaz bir eşgüdüm var." ifadelerini kullandı.

2021 YILI TERÖR OPERASYONLARI

11 ayda 112 bin 824'ü kırsal,

3 bin 112 şehir olmak üzere 115 bin 936 operasyonu gerçekleştirildi.

Toplam 724 terörist etkisiz hale getirildi.