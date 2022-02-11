CHP'li Bilecik Belediyesi halka mikroplu su içirdi!
Rüşvet ve rant çarkının döndüğü CHP’li Bilecik Belediyesi, bu kez büyük bir sağlık skandalına imza attı. İçme suyunda klorlama yapılmadığı için musluklardan mikroplu su akınca binlerce kişi hastanelik oldu. Hem kendilerinin hem çocuklarının sağlığıyla oynayan CHP'li Başkan Semih Şahin'e ateş püsküren Bilecikliler yaşadıkları kabusu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bilecikli vatandaşlar bir süredir kâbus dolu günler yaşıyor. Rüşvet ve rant skandallarıyla gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, bu kez büyük bir sağlık skandalına imza attı. Kentte yaklaşık 15 gün önce çoğunluğu lise öğrencisi birçok kişide mide bulantısı ve kusma şikâyetlerinin baş göstermesi üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Lisesi'nin içme-kullanma ve su şebeke sisteminden numuneler alarak inceletti.
KLORLAMA YAPILMADI
Laboratuvarlardan gelen analiz sonuçlarında ise suda "kaliform bakteri ve e.coli" kirliliği tespit edildi. Bu tespit üzerine yapılan araştırmada, belediyenin şebeke suyunu mikroptan arındıran klorlama makinelerini çalıştıramadığı ortaya çıktı.
Sağlık Müdürlüğü, belediyeyi klorlama makinelerinin çalıştırılması için uyardı. Ancak 7 gün süre verilen belediye, halkın sağlığını hiçe sayıp uyarıyı dikkate almadı. İçtikleri kirli sudan rahatsızlanan birçok vatandaş mide bulantısı, ishal ve kusma şikâyetiyle hastanelik oldu. Hastaneye yaklaşık 3 bin 500 kişinin başvurduğu belirtilirken bu sayı giderek artıyor.
Hem kendilerinin hem çocuklarının sağlığıyla oynayan CHP'li Başkan Semih Şahin'e ateş püsküren Bilecikliler yaşadıkları kâbusu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Belediyeye tepki gösteren vatandaşlar yaşadıkları soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
SAĞLIK EKİPLERİ ARAŞTIRMA BAŞLATTI
Bilecik'te çok sayıda vatandaşın kusma ve ishal şikâyetiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmasının ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Üç doktordan oluşan uzman bir ekibin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastalanan kişilerin adreslerine giderek rahatsızlıklarının nedenini belirlemek için saha çalışması yapıyor. Farklı noktalardan alınan su numuneleri ise incelenmek üzere Ankara'daki Merkez Laboratuvar'a gönderildi.
ALAY EDER GİBİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Başkan Şahin, geçen 4 Ocak'ta kentteki alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamasında, "Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrı ilerleyeceği için kirlilik riski yok denecek kadar azalacak. Biz Bilecik'in bağırsaklarını temizliyoruz. Şehrin bağırsaklarının daha iyi çalışması için yeni bir sistem kuruyoruz" demişti.
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