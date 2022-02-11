CHP’li Bilecik Belediyesi halka mikroplu su içirdi!





SAĞLIK EKİPLERİ ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Bilecik'te çok sayıda vatandaşın kusma ve ishal şikâyetiyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmasının ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Üç doktordan oluşan uzman bir ekibin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastalanan kişilerin adreslerine giderek rahatsızlıklarının nedenini belirlemek için saha çalışması yapıyor. Farklı noktalardan alınan su numuneleri ise incelenmek üzere Ankara'daki Merkez Laboratuvar'a gönderildi.