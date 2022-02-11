İsrailli iş insanı Yair Geller'i MİT kurtardı! İran'ın suikast planı nasıl bozuldu? Suikast timinde kimler var? Yair Geller kimdir?

MİT İsrailli iş insanına suikastı son anda önledi. Yair Geller'e suikast planı MİT'in operasyonuyla çökertildi. 9 kişilik tim iş adamını takip ederken MİT de onları izliyordu. İran'ın siyasi kriz tuzağı bozuldu. Peki intikam suikastı için neden İstanbul seçildi? Yair Geller kimdir? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, tüm detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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