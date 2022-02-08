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MİT'in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı
MİT'in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 Mossad ajanının yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmaları 4 gün sürecek. Sanıklar tercümanlarının eşliğinde ifade vermeye başladı. "Siyasal ve askeri casusluk" suçu kapsamında 20 yıla kadar hapisleri istenen Mossad ajanları, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Jandarma görevlileri tarafından cezaevinden mahkemeye getirilen sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2022 12:36Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 12:37