MİT’in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

NELER OLMUŞTU?

TARİHİ OPERASYON: İLK AŞAMADA 15 İSİM TESPİT EDİLDİ

200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı SABAH aralarında Filistinlilerin de olduğu 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara ulaştı.