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Haberler Galeri MİT'in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

MİT'in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

MİT'in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 Mossad ajanının yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmaları 4 gün sürecek. Sanıklar tercümanlarının eşliğinde ifade vermeye başladı. "Siyasal ve askeri casusluk" suçu kapsamında 20 yıla kadar hapisleri istenen Mossad ajanları, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Jandarma görevlileri tarafından cezaevinden mahkemeye getirilen sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 12:37
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MİT’in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple aylar süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mossad yetkilileriyle yurt dışında yüz yüze görüşerek talimatlandırılan tıp fakültesi öğrencisi Mohammed A. Salhab ve şebeke üyelerine para dağıtımının merkezinde bulunan canlı kurye Abdulkadir Barakat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MİT’in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

TERCÜMANLA İFADELERİ ALINIYOR

Tamamı tutuklu olan 16 sanık hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçu kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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MİT’in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Sanıkların yargılanmasına bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

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MİT’in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Jandarma görevlileri tarafından cezaevinden mahkemeye getirilen sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor. Tercüman eşliğindeki sanıkların ifadeleri alınıyor. Davanın ilk duruşmaları 4 gün sürecek.

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MİT’in yakaladığı 16 Mossad ajanı için hesap vakti! Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

NELER OLMUŞTU?

TARİHİ OPERASYON: İLK AŞAMADA 15 İSİM TESPİT EDİLDİ

200 kişilik MİT ekibi, Mossad'ın Türkiye'deki İsrail muhalifleri ve ülkemiz aleyhine faaliyet yürüttüğünü tespit etti. 3'er kişilik 5 ayrı hücre bir yıl boyunca gölge gibi izlendi. Bilgiler emniyetle paylaşıldı. 7 Ekim'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakaladı SABAH aralarında Filistinlilerin de olduğu 15 kiralık casusun faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılara ulaştı.