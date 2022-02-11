Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 sonrası ilk mesai! Aksakallar Konseyi Heyetini kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü atlatmasının ardından ilk programını bugün gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini, Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıkmasının ardından bugün mesaine başladı.
VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KRİTİTK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.
DOKTORU RUTİN PROGRAMINA DÖNECEK DEMİŞTİ
Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Allah'a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı. Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…
Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum.
Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim'den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum.
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