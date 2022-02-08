Necip Hablemitoğlu suikastı 20 yıl sonra aydınlanıyor! İşte FETÖ’nün suikast piramidi

'7 ŞUBAT, FETÖ'NÜN TERÖR FAALİYETLERİNİN İLK HALKASIDIR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7 Şubat darbe girişiminin, karanlık örgüt FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkası olduğunu söyledi. Çelik, "FETÖ, 7 Şubat'ta ve sonrasında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası olduğunu ortaya koymuştur" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Yeniden büyük Türkiye hedefimizin gerçekleşmesine engel olmak isteyenler, 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta, Gezi kalkışmasında ve en son 15 Temmuz'da aziz milletimizin sağduyusunu, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkışını gördüler" diye konuştu.

