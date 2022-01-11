11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Mersin’de çiftçiye bedava elektrik vaadini CHP reddetti: Bütçede buna yer yok

Mersin’de çiftçiye bedava elektrik vaadini CHP reddetti: Bütçede buna yer yok

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
Mersin’de çiftçiye bedava elektrik vaadini CHP reddetti: Bütçede buna yer yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçilere bedava elektrik' vaadi, Mersin'de karşılık bulmadı. Peki CHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun sözünü neden havada bıraktı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan değerlendirdi.

AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan'ın açıklamaları:

"Mersin'de Cumhur İttifakı olarak, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki söylemine istinaden biz de Mersin'de çiftçilerimize ücretsiz elektrik desteği verelim diye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bir önerge verdik.

Önergeyi vermemize rağmen ısrarla destek olacağımız ifade etmemize rağmen ama maalesef CHP'li Başkan Vahap Seçer bizim verdiğimiz önergeyi kabul etmedi.

Önergeyi verirken kendine 'Mersin tarım şehri, biz de Mersin'de halk adına yapılacak bütün doğru hizmetlerin her zaman yanında olacağımızı' ifade ettik. Ama dün ne hikmetse kendi Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi olmasına rağmen Vahap Seçer kabul etmedi.

Tabi biz bu önergeyi verirken bir takım olaylarda yaşandı. Siz 'CHP'li bir belediye olarak Kılıdaroğlu'nun vaadi ortayken bunu yerine getirmezken biz bir önerge veriyoruz bunun için' dedik. Ama ısrarlarımız rağmen genel başkanlarının talimatını dikkate almadılar.

CHP algı ve makyajı sever ama hiçbir şey gerçekliğin önüne geçemez. Biz sonuna kadar verdiğimiz önergenin arkasındayız. Halkımız için yapılacak bütün hizmetlerin sonuna kadar destekçisiyiz."

Kılıçdaroğlu’nun sözü havada kaldı! KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜ HAVADA KALDI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu’nun teklifine veto! CHP'Lİ BAŞKANDAN KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNE VETO!
HDP Urfa mitingiyle bir kez daha rezil oldu! HDP URFA MİTİNGİYLE BİR KEZ DAHA REZİL OLDU!
Kılıçdaroğlu’nun ’bedava elektrik’ vaadine tepki KILIÇDAROĞLU'NUN 'BEDAVA ELEKTRİK' VAADİNE TEPKİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA