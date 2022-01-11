Mersin’de çiftçiye bedava elektrik vaadini CHP reddetti: Bütçede buna yer yok

Tabi biz bu önergeyi verirken bir takım olaylarda yaşandı. Siz 'CHP'li bir belediye olarak Kılıdaroğlu'nun vaadi ortayken bunu yerine getirmezken biz bir önerge veriyoruz bunun için' dedik. Ama ısrarlarımız rağmen genel başkanlarının talimatını dikkate almadılar.