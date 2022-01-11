Mersin’de çiftçiye bedava elektrik vaadini CHP reddetti: Bütçede buna yer yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçilere bedava elektrik' vaadi, Mersin'de karşılık bulmadı. Peki CHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun sözünü neden havada bıraktı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan değerlendirdi.
AK Parti Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan'ın açıklamaları:
"Mersin'de Cumhur İttifakı olarak, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki söylemine istinaden biz de Mersin'de çiftçilerimize ücretsiz elektrik desteği verelim diye Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bir önerge verdik.
Önergeyi vermemize rağmen ısrarla destek olacağımız ifade etmemize rağmen ama maalesef CHP'li Başkan Vahap Seçer bizim verdiğimiz önergeyi kabul etmedi.
Önergeyi verirken kendine 'Mersin tarım şehri, biz de Mersin'de halk adına yapılacak bütün doğru hizmetlerin her zaman yanında olacağımızı' ifade ettik. Ama dün ne hikmetse kendi Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi olmasına rağmen Vahap Seçer kabul etmedi.
Tabi biz bu önergeyi verirken bir takım olaylarda yaşandı. Siz 'CHP'li bir belediye olarak Kılıdaroğlu'nun vaadi ortayken bunu yerine getirmezken biz bir önerge veriyoruz bunun için' dedik. Ama ısrarlarımız rağmen genel başkanlarının talimatını dikkate almadılar.
CHP algı ve makyajı sever ama hiçbir şey gerçekliğin önüne geçemez. Biz sonuna kadar verdiğimiz önergenin arkasındayız. Halkımız için yapılacak bütün hizmetlerin sonuna kadar destekçisiyiz."
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