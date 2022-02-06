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Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi!

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi!

Son dakika haberine göre: Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaraladı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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