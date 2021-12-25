HDP Urfa mitingiyle bir kez daha rezil oldu! Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü akıllara geldi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın Şanlıurfa mitingine çok az sayıda vatandaş katılım gösterdi. Çevre illerden katılan milletvekilleri, il ve ilçe eş başkanlarının çağrılarına rağmen mitinge ilgi az oldu. HDP'nin ortağı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, 2 hafta önce belediyeyi almaları halinde Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü vermişti. Başkan Erdoğan da belediyelerin elektrik vermediğini belirterek Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmıştı. İşte detaylar...
HDP Şanlıurfa'da, çevre illerden milletvekilleri, il, ilçe eş başkanları ve Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın katıldığı bir miting düzenledi. Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde düzenlenen mitingde, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, açıklamasında, ille de erken acil seçim demeye devam edeceklerini söyledi.
ŞANLIURFALI, HDP MİTİNGİNE KATILMADI
Bomba arama köpeklerinin de yer aldığı üst düzey güvenlik önlemleri altında gerçekleşen mitinge vatandaşlar ilgi göstermedi.
KENDİLERİ ANLATTI KENDİLERİ DİNLEDİ
Katılımın çoğunluğunu HDP'li yöneticiler oluşturdu. Eş Başkan Sancar'ın yanı sıra DTK Eş Genel Başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, HDP MYK üyesi Hüseyin Taka, HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Ocalan, Nimetullah Erdoğmuş, Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioglu, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Tuğrul ile çevre illerden il ve ilçe eş başkanları katıldı.
Yapılan açıklamaların ardından miting olaysız bir şekilde son buldu.
HDP'NİN ORTAĞI CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANLIURFA'YA BEDAVA ELEKTRİK VAADİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 hafta gerçekleştirdiği Şanlıurfa programında belediyeyi CHP'nin kazanması durumunda çiftçilere bedava elektrik sözü vermişti.
"ADANA'DA BÖYLE BİR ARAZİ YOK"
Adana'daki ziyaretinde bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılan CHP'li Kılıçdaroğlu, "Urfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye günej enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burda da veririz." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: YAPIN BELEDİYELERİNİZDE ELEKTRİĞİ BEDAVA ELİNİZİ TUTAN MI VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı gün katıldığı Ankara Kızılcıhamam'da düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun palavra attığını vurgulayarak, "CHP Genel Başkanı malum geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya gitmiş. Meydanı boşbulunca esip gürlemiş. Sonra lafı tarıma getirip 'belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava verelim' demiş. Hadi Şanlıurfalı bu paravraları yutmadığı için belediyeyi bunlara vermedi. Peki çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay gibi, Adana gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde. Bakın daha İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'i saymıyorum bile. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var." ti'ye almıştı.
"ELEKTRİĞİ BELEDİYELER Mİ VERİYOR?"
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne gelmeden önce başka sorunların olduğunu belirterek belediyelerin elektrik dağıtımı ile ilgisinin olmadığını söyledi.
Erdoğan, "Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. İlk sorun belediyelerle elektriğin ilgisinin olmaması. Ne alakası var? Bu terbiyesizliktir. Elektriği belediyeler mi veriyor? Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı Enerji Bakanlığı'mızın gözetiminde, kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılır. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan aciz CHP'li belediyelerde buna sıra bile gelmez." ifadelerini kullanmıştı.
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