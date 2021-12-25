HDP Urfa mitingiyle bir kez daha rezil oldu! Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü akıllara geldi

Yapılan açıklamaların ardından miting olaysız bir şekilde son buldu.

HDP'NİN ORTAĞI CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANLIURFA'YA BEDAVA ELEKTRİK VAADİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 hafta gerçekleştirdiği Şanlıurfa programında belediyeyi CHP'nin kazanması durumunda çiftçilere bedava elektrik sözü vermişti.

"ADANA'DA BÖYLE BİR ARAZİ YOK"

Adana'daki ziyaretinde bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılan CHP'li Kılıçdaroğlu, "Urfa'da, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verdikleri takdirde yani CHP'nin adayı kazandığı takdirde 2 milyon 300 bin dönüm araziye günej enerjisi sistemi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burda da veririz." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN: YAPIN BELEDİYELERİNİZDE ELEKTRİĞİ BEDAVA ELİNİZİ TUTAN MI VAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı gün katıldığı Ankara Kızılcıhamam'da düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun palavra attığını vurgulayarak, "CHP Genel Başkanı malum geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya gitmiş. Meydanı boşbulunca esip gürlemiş. Sonra lafı tarıma getirip 'belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava verelim' demiş. Hadi Şanlıurfalı bu paravraları yutmadığı için belediyeyi bunlara vermedi. Peki çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay gibi, Adana gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde. Bakın daha İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'i saymıyorum bile. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var." ti'ye almıştı.

"ELEKTRİĞİ BELEDİYELER Mİ VERİYOR?"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu sözüne gelmeden önce başka sorunların olduğunu belirterek belediyelerin elektrik dağıtımı ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var. İlk sorun belediyelerle elektriğin ilgisinin olmaması. Ne alakası var? Bu terbiyesizliktir. Elektriği belediyeler mi veriyor? Elektriğin üretimi, iletimi, dağıtımı Enerji Bakanlığı'mızın gözetiminde, kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılır. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan aciz CHP'li belediyelerde buna sıra bile gelmez." ifadelerini kullanmıştı.