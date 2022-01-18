Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfalı çiftçilere yine bedava elektrik sözü verdi! CHP'li belediyeler "Mümkün değil" diyerek isyan etmişti
Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fikrinin arkasında olduğunu söyledi. Güneş enerjisi ile 3 yılda hayata geçirmeyi planladıkları projeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, "Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun vaadi sonrası AK Parti, CHP'li belediyelerde 'Çiftçiye bedava elektrik verilsin' önerisini sunmuş, CHP'li belediyeler bunun mümkün olmadığını söyleyerek reddetmişti. Başkan Erdoğan da, Kılıçdaroğlu'na, "Hatay, Adana, Antalya, Çanakkale sizin belediyeniz. Oralarda bedava versene elektriği, elini tutan mı var?" sözleri ile tepki göstermişti.
Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fikrinin arkasında olduğunu söyledi. Bugün gerçekleşen CHP grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bedava elektriği nasıl sağlayacaklarını anlattı. Projenin maaliyetini ve getirisini açıklayan Kılıçdaroğlu, 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolarlık yatırımla kuracakları güneş tarlalarının 3 yılda yapılacağını belirtti.
"BEDAVA, BEDAVA, BEDAVA"
Amorti süresinin ise 4 buçuk yıl olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar, güneş enerjisini kuracağız, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz.
"ŞANLI OLACAK ORASI GÖRECEKLER"
Tabii sadece güneş tarlaları kurmayacağız, aynı zamanda oradan elde edilen ürün için fabrika kuracağız. En yoğun işsizliğin olduğu yer Şanlıurfa... Şanlıurfa'yı gerçek anlamda şanlı Urfa yapacağız. Şanlı olacak orası görecekler." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ: ELİNİ TUTAN MI VAR?
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadinin mümkün olmadığını, mümkün ise CHP belediyelerinde bu uygulamanın başlamasını istedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı'nın belediyecilik anlayışını ortaya koymak bakımından şu örnekle tek başına yeterlidir. CHP Genel başkanı, geçtiğimiz haftalarda malum Şanlıurfa'ya gitmiş meydanı boş bulunca da kendince esip gürlemiş sonra sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım. Hadi Şanlıurfalı palavrayı tutmadığı için belediyeyi bunlara vermedi. Peki çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay gibi, Adana gibi, Antalya gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde bakınız. Daha İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'i saymıyorum. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var? Tabii burada önce çözülmesi gereken birkaç sorun var.
Elektrik üretimi, dağıtımı Enerji Bakanlığımızın gözetiminde ilgili kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından yapılıyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması. Velev ki böyle olsa bile daha kendi şehirlerinin yolunu yapmaktan, çöpünü toplamaktan, suyunu akıtmaktan, kanalizasyon ve su giderlerinin altyapısını inşa etmekten aciz CHP'li belediyelerde bu işe sıra bile gelmez.
CHP'Lİ BAŞKAN: BU YASAL DEĞİL! NASIL ÖDEYECEĞİZ, MÜMKÜN DEĞİL
Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki vaadi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Partili Meclis üyeleri CHP'li belediyelerde 'Bedava elektrik' teklifi sundu.
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, teklif karşısında şoke olurken, oldukça öfkelendi.
Ülgür Gökhan, Genel Başkanı'nın vaadinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu yasal değil ki, belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil. Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi var sayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil." dedi.
Yine Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer de, bedava elektriği belediyenin veremeyeceğini, elektrik yönetiminin bakanlıkta olduğunu söyledi.
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