Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' sözlerine yanıt: Hayatı yalan - Video izle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınında, ekonomideki yeni yol haritası, 2023'e doğru siyasetin nabzı, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da verdiği 'bedava elektrik' sözü de vardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da verdiği 'bedava elektrik' sözünü değerlendirdi. Adana ve Ankara belediyelerinin CHP yönetiminde olduğunu belirten Erdoğan, 'hadi elektriği bedava verin' sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve "Hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Siyaset yalanı bu kadar kaldırmaz" dedi.

Elektriğin üretiminin belediyelerde olmadığının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Böyle bir imkanı yakalasan dahi elektriği bedava verme hakkına sahip değilsin" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.





Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



İhracatçılarımıza ileri vadeli kur verilmesi suretiyle döviz kurundaki belirsizliğe karşı korunmasını sağlayacağız. Amacımız cari açığı yüksek üretim ve ihracat açığı ile düşürmek, hatta cari fazlaya geçmektir. Bay Kemal bu işlerden anlamıyor. Bu ara Şanlıurfa'ya gitti. İstediği kalabalığı karşısında göremeyince ileri geri savruldu. 'Buranın belediyesini bize verin, biz size Şanlıurfa'nın çiftçisine elektiriği bedavaya vereceğiz'. Bay Kemal elektriğin üretimi belediyelere mi ait? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üretimidir elektrik. Zaten gelemezsin de, böyle bir imkanı yakalasan dahi elektriği bedava verme hakkına sahip değilsin. Ondan sonra Adana'da herkes dedi ki, belediye size ait, hadi elektriği bedava verin. Hadi ver. Elini kolunu bağlayan yok. Adana Belediyesi sizde. Hadi ücretsiz olarak verin. Adana çiftçisi bol olan şehrimiz. Hep ata ata geldiniz buraya kadar. Bundan sonra bu atmalar da tutmayacak.

AYDIN'DA NE VAAD EDECEKSİN?

Şimdi Aydın'da neyi vaad edeceksin? Hadi onlara da söyle. Bugüne kadar yalanla, dolanla geldin. Ankara Belediyesi de sizde. Hadi bedava verirsen ver. Seçim öncesi bedava sudan bahsediyorlardı. Meclisleri alamadıkları için, hadi gelin kılpayı bir şey verelim diyorlar. Cüzi bir şeyle bunu da müsaade edip gönderiyorlar.



SİYASET BU KADAR YALAN KALDIRMAZ

Hayatı yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Siyaset yalanı bu kadar kaldırmaz. Şimdi kalkıyor daha gelmeden Cumhurbaşkanı olarak tavsiyem şudur; daha siz Cumhurbaşkanınızı belirleyemediniz. Zillet İttifakının Cumhurbaşkanı adayını açıklayın da bilelim.