CHP'li Başkan Ülgür Gökhan'dan 'çiftçiye bedava elektrik' teklifine tepki: Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir Meclis değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdıroğlu’nun “çiftçiye bedava elektrik” vaadi kendi belediyesinden bile veto yedi. Belediye meclisinde AK Parti Grubu’nun “belediye sınırları içerisinde yer alan çiftçilerin elektrik faturalarının belediye tarafından karşılanması” önergesi CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla reddedildi. Önergeye tepki gösteren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun. Belediye’nin böyle bir harcama yetkisi yok. Burası Kılıçdaroğlu’nun yönettiği bir Meclis değil” dedi.
Çanakkale Belediyesi'nin Ocak ayı olağan meclis toplantısı "bedava elektrik" polemiğine sahne oldu.
Meclis toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "bedava elektrik" vaadini hatırlatarak "Çanakkale Belediyesi sınırlarında tarımla uğraşan çiftçileri tarımsal amaçlı kullandıkları elektriğin belediye tarafından karşılanması" önergesine meclise yazılı olarak sundu. Önergenin hayata geçmesini arzu ettiklerini söyleyen Başkanvekili Yüksel, "Genel Başkanınız geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da çiftçiye bazı seçim vaatlerinde bulundu. Birbirinden ilginç olan vaatlerin biri ise olabildiğince şaşırtıcıydı. Şanlıurfa Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılması halinde 'Çiftçilerin elektrikleri bizden' dedi. Şanlıurfa Belediye bu konuda ne yapar bilmiyoruz ama bizde Meclisimize çiftçilerimiz için bir önerge hazırlayalım istedik. AK Parti olarak CHP Genel Başkanının bu arzusunu dört dönemdir CHP tarafından yönetilen bir belediyede yerine getirmek istedik. İstedik ki Genel Başkanının bu vaadi havada kalmasın ve çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. O nedenle sizlerin de işini kolaylaştırmak adına Çanakkale sınırlarında tarımla uğraşan çiftçilerin elektrik faturalarının belediyemiz tarafından karşılanmasını öneriyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinde ne kadar samimimi olduğunu çiftçilerimizi ne kadar düşündüğünü görmek istiyoruz" dedi.
"ASLA MÜMKÜN DEĞİL"
Mevcut yasalarla Belediyelerin çiftçilerin elektrik faturalarını karşılamasının mümkün olmayacağını söyleyen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan önergeye tepki gösterdi. Başkan Gökhan, "Bu yasal değil ki, belediyelerimizin böyle bir harcama kalemi yok, yetkisi de yok. Biz bunu karşılayamayız. Onu Kılıçdaroğlu'na sorarsınız. Burası Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir Meclis değil. Bu önerge yasalara aykırı. Bunu kabul ettiğimizi var sayalım. Yarın sabah çiftçilerin elektrik faturalarını ödemeye kalktık. Nasıl ödeyeceğiz? Bu mümkün değil " dedi.
"BİR SANTRAL KURULABİLİR"
Başkan Gökhan'dan sonra yeniden söz alan AK Parti Grup başkanvekili Esra Yüksel, "Sayın Kılıçdaroğlu açıklamalarında "Taşlık arazilere elektrik santrali kurup, üreteceğiz" dedi. Bizim bölgemizde de bir çok taşlık, tarım dışı alan mevcut. Belki de bir rüzgar gülü kurularak bu vaatler yerine getirilebilir. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin önünü açmak ve size destek olmak için burayayız başkanım kızmanıza gerek yok." diye konuştu.
OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ
Tartışmaların ardından oylamaya geçildi. AK Parti Grubu'nun "Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin belediyemiz tarafından karşılanmasına ve bu konuda belediye başkanına yetki verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederiz" şeklindeki önergesinin meclis gündemine alınması CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
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