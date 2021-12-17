17 Aralık 2021, Cuma
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Kılıçdaroğlu’nun bedava elektrik vaadi: CHP’li belediyeler bedava yapsın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki elektrik vaadine CHP'nin yönettiği illerdeki vatandaşlar tepki gösterdi. CHP'nin mevcutta yönettiği belediyelerin böyle bir hizmet yapmamasını eleştiren vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin ve Antalya'da bu vaadini gerçekleştirmesini istedi.
Şanlıurfa'ya verilen elektrik vaadi, CHP'nin yönettiği şehirlerde yaşayanları çileden çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da CHP'nin seçilmesi halinde elektriği bedava yapacağını dile getirdi. Vatandaşlar Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin ve Antalya'da neden bu vaadin gerçekleşmediğini sordu.