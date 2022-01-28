Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ismi geçen Drej Ali kim?
Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ismi geçen Drej Ali kimdir? Yeşilköy'de silahla vurularak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyetten yapılan açıklamayla olayın failleri belli oldu. Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde ismi geçen Ali Yasak yani Drej Ali kimdir?
Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Drej Ali lakaplı Ali Yasak'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı.
DREJ ALİ KİMDİR?
Kamuoyunda Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak, 1956 yılında Urfa'da doğdu. 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
1978 yılında Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
26 Ocak 1978'te karşıt görüşlülerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.1988'de Milliyet gazetesini kardeşi ile ilgili bir haber yüzünden tarattı. Korkut Eken, DGM savcılığına 24 Şubat 1997'de verdiği ifadede, Çatlı gibi Yasak'ın da, 1987-88'de MİT tarafından, yurtdışında PKK ile mücadelede kullanıldığını söyledi.
Abdullah Çatlı ile 1979'dan beri tanışıyor. Adamları 1988'de Milliyet Gazetesi'ni bastı. 1989'da İnci Baba'yı vurdu. 5 Haziran 1997'de Gazeteci Mahmut Övür'e yapılan saldırıyı azmettirdiği ileri sürüldü.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimatla ifade verdi ve hakkında gıyabi tutuklama kararı kaldırıldı. 1 Ekim 1997'de Şişli'de bir pavyonda yakalandı.
Mahmut Şahin'in kızı Fatmagül Şahin'i ölümle tehdit etmek suçundan çıkarıldığı Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı tarafından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
Korkut Eken, İstanbul DGM Savcılığı'nda 24 Şubat 1997'de verdiği ifadede MİT'te görevli olduğu 1987 - 88 tarihlerinde Çatlı ve Aliye Yasak ile tanıştığını ve bu kişilerle MİT'in yurtdışında PKK'ya yönelik bazı istihbari faaliyetlerinde birlikte çalıştıklarını söyledi.
Drej Ali, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme geldi.
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