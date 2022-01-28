Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ismi geçen Drej Ali kim?

DREJ ALİ KİMDİR?

Kamuoyunda Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak, 1956 yılında Urfa'da doğdu. 19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

1978 yılında Urfa Eğitim Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanı oldu. 12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

26 Ocak 1978'te karşıt görüşlülerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.1988'de Milliyet gazetesini kardeşi ile ilgili bir haber yüzünden tarattı. Korkut Eken, DGM savcılığına 24 Şubat 1997'de verdiği ifadede, Çatlı gibi Yasak'ın da, 1987-88'de MİT tarafından, yurtdışında PKK ile mücadelede kullanıldığını söyledi.