Bedelli askerlik yerleri öğren! E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı! Nerede askerlik yapacağım?
Bedelli askerlik yerleri öğren! Yüzbinlerce gencin başvuruda bulunduğu bedelli askerlikte sonuçlar belli oldu. E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı erişime açıldı. Nerede askerlik yapacağını merak eden kişiler için sonuçlara haberimizde bulunan bağlantı üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşte, bedelli askerlik yerleri öğrenme ekranı!
2022 bedelli askerlik yerleri öğren! E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyen gençler için sonuç sayfasına E-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. "https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama" adresi üzerinden T.C Kimlik numaranız ve şifreniz ile sonuçları öğrenebilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ ÖĞREN!
E-Devlet sorgulama sayfası üzerinden bedelli askerlik yerlerini öğrenebilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ
1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayıları Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.
3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.
4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.
5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59'uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK VE CELP TARİHLERİ 2022
Sevk Tarihleri
Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı Tarihler
03 Şubat 2022
02-03 Şubat 2022
03 Mart 2022
02-03 Mart 2022
31 Mart 2022
30-31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
11-12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
08-09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
20-21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
17-18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
14-15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
12-13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
09-10 Kasım 2022
08 Aralık 2022
07-08 Aralık 2022
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- Bedelli askerlik yerleri öğren! E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı! Nerede askerlik yapacağım?
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