CHP'li Bilecik Belediyesi'nde büyük skandal! 200 bin dolarlık rüşveti alırken yakalandı
CHP bir kez daha rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı, belediyedeki ofisinde 200 bin dolar nakit rüşveti aldı. Erdağı, daha önceden seri numaraları alınan paralarla suçüstü yakalandı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni skandalın adı rüşvet.
Bilecik Belediyesinde Belediye Başkanı Danışmanı olarak kendisini tanıtan gerçekte Belediye iştiraklarından Kayı A.Ş isimli firmanın Yönetim Kurulu başkanı olan Selçuk Erdağı, bina ruhsatı almak isteyen bir kişiden ruhsat bedeli için 400 bin lira, yapımı devam eden ve tahmini 42 milyon lira bedel belirlenecek olan Alışveriş Merkezinin işlemlerini takip etmek için başka bir kişiden ise 5 milyon lira istedi.
Danışman Selçuk Erdağı
330 BİN DOLAR RÜŞVET İSTEDİ
Erdağı'nın kendisinden AVM'nin işlemlerini takip etme maksatlı 200 bin dolar nakit, 130 bin dolarda senet olmak üzere anlaşmaya varıldığı belirten mağdur, polise ihbarda bulundu. Bilecik KOM Şubesi ekipleri harekete geçti.
Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesindeki ofisinde gerçekleşeceği, öğrenen polis yaptığı çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.
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