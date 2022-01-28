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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre: AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.57'de Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesine 82.60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.28 06:57:44 35.1863 32.0568 6.5 -.- 4.2 4.1 AKDENIZ İlksel
2022.01.28 06:37:53 35.8345 33.3318 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.28 05:04:07 36.0982 29.7022 27.4 -.- 1.3 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.01.28 04:55:22 37.5550 29.4320 16.1 -.- 1.0 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.28 04:37:14 35.4062 32.0927 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.28 03:53:58 37.7100 25.8533 49.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.28 01:57:27 37.5848 29.5067 8.1 -.- 1.9 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.01.28 01:14:38 37.5780 29.4820 15.4 -.- 1.4 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.28 00:58:31 37.2547 29.6032 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2022.01.27 21:43:35 40.0082 28.2788 13.7 -.- 1.9 -.- KOSOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.01.27 19:11:24 37.2618 34.9423 9.0 -.- 1.6 -.- KUSCULAR-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.01.27 16:39:36 37.6687 37.2543 9.2 -.- 3.2 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.27 16:08:46 36.1470 33.5350 0.0 -.- 1.1 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.27 15:53:29 40.1143 24.3970 18.4 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.27 15:38:19 37.9395 27.3150 11.7 -.- 1.8 -.- SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.01.27 15:35:18 37.3340 29.1508 16.6 -.- 1.1 -.- BAHCEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.01.27 15:30:56 39.0350 40.5462 8.2 -.- 1.7 -.- ORTACANAK-(BINGOL) İlksel
2022.01.27 15:23:42 38.3032 38.7880 19.2 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.27 15:23:01 36.1502 33.5587 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.01.27 15:07:37 37.6428 36.2348 5.4 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2022.01.27 13:59:31 37.8557 26.9272 7.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.27 12:59:10 41.1290 26.5032 5.0 -.- 1.3 -.- BALABANKORU-UZUNKOPRU (EDIRNE) İlksel
2022.01.27 12:47:20 39.1520 27.6110 0.0 -.- 1.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.01.27 12:42:16 37.0123 30.2482 1.2 -.- 2.1 -.- TATKOY-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.27 12:38:31 38.7262 43.2372 4.0 -.- 2.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2022.01.27 12:12:08 39.8558 26.2712 6.2 -.- 1.3 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.01.27 11:10:13 38.7857 27.0162 7.2 -.- 2.0 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2022.01.27 10:38:05 39.1050 27.5018 0.0 -.- 1.3 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel

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