Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi konuştu! Suikast silahı Mogan Gölü’nde



Mumcuoğlu'nun takip eğitimi aldığını duydunuz mu?

Tabii. Bu işin istihbarat birimindeydi. Dudak hareketleri okunmasın diye telefonla konuşurken eliyle ağzını kapatırdı. Bunu normal bir subay niye yapsın?

Öncesinde siz Hablemitoğlu'nu takip ettiniz mi?

Bu cinayetin aydınlanması için benim verdiğim isimler, bilgiler var. Sonra silah bana döndü, benim hiç hak etmediğim bir suçta, katil olarak bugün Türkiye'ye kamuoyunda yargılanıyorum.

Tetiği kim çekti?

Bilmiyorum, bilsem...

O ekipten tetiği çekecek adam kimdir sizce?

Bakın ben şu an iftiraya uğruyorum, başkasına atmak istemiyorum.