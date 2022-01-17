Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

2022 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine de katılacak.

Başkan Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirerek Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

SOKAKLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'u ziyaret edeceğini duyan bölge halkı sokakları Türk bayraklarıyla süsledi. Türk hükümeti ve Başkan Erdoğan'a sevgi besleyen binlerce insan sokaklarını bayraklarla donattı.

Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde yapılması beklenen görüşmelerin detayları da belli oldu.

ÖNEMLİ ZİYARET

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.