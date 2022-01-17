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Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta! Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta! Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetine icabetle etmek için Arnavutluk’a geldi. Başkan Erdoğan 2022'nin ilk yurt dışı ziyaretinde törenle karşılanıyor. Erdoğan'ın ülkelerine geleceğini duyan halk, sokakları Türk bayraklarıyla süsledi. Bölge halkı Başkan Erdoğan'a "Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. İçeri girip gördük daha iyisi olamazdı. Erdoğan verdiği sözleri tuttu." sözleriyle teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a indi ve Erdoğan resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile saat 11.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aralarında olduğu heyet uğurladı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.


İŞTE ARNAVUTLUK PROGRAMI
Arnavutluk'ta 2019'da meydna gelene depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ 522 konut inşaa etti. Laç'taki konutlar Başkan Erdoğan'ın ülkeyi ziyareti öncesinde hak sahiplerine teslim edildi.

Bölgede yaşayan Arnavut vatandaşlar, "Erdoğan'ın Laç'ta yaptığı bu semte Tiran bile sahip olamaz. İçeri girip gördük daha iyisi olamazdı. Erdoğan verdiği sözleri tuttu." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin desteklerinden memnun olan başka bir kişi ise, "Verdiği sözleri tutan Erdoğan ve Türk hükümetinin katkılarından çok mutluyuz. Şehrimizde meydana gelen bu mucizeyle Arnavutlukta daha güzel bir semt bulunmuyor" dedi.

2022 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine de katılacak.

Başkan Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirerek Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

SOKAKLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'u ziyaret edeceğini duyan bölge halkı sokakları Türk bayraklarıyla süsledi. Türk hükümeti ve Başkan Erdoğan'a sevgi besleyen binlerce insan sokaklarını bayraklarla donattı.

Başkan Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde yapılması beklenen görüşmelerin detayları da belli oldu.

ÖNEMLİ ZİYARET

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.

2019 yılında Arnavutluk'ta meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle icra edilecek.

Başkan Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

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