DMM’den Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin taksit iddialarına yalanlama

ahaber.com.tr
DHA
Giriş: 07.01.2026 18:52 Güncelleme: 07.01.2026 19:14
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında dolaşıma sokulan “500 bin Sosyal Konut Projesi”nin taksit ödemelerine ilişkin yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM, Sosyal Konut Projesi'nde taksit ödemelerinde ve ilan edilen şartlarda bir değişikliğin olmadığını belirterek söz konusu iddiaları yalandı.

DMM'nin sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, '500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçleri tamamlanmış olup, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

