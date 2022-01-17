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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 17.01.2022 15:13
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetine icabetle etmek için Arnavutluk’a geldi. Erdoğan 2022'nin ilk yurt dışı ziyaretinde, Arnavutluk Başbakanı Rama tarafından Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. "Türkiye – Arnavutluk Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün toplam 522 konutu içeren, yaklaşık 42 milyon avroya mal olan evleri teslim ediyoruz. Deprem konutlarının açılışıyla Türkiye-Arnavutluk dostluğunu taçlandırıyoruz." dedi.
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