Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENEN HERKESE SAHİP ÇIKIYORUZ

Hükümet olarak yerli yabancı ayırt etmeden Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, alt yapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hakettiği açıktır.

80 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZ İSTİHDAM EDİLİYOR

Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır.

Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araçtır. Kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor.