Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek." dedi. Erdoğan, "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı." Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil bilakis imalat merkezi olan bir ülkedir" sözleriyle muhalefeti eleştiren Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin üretim gücünden bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
250 MİLYON DOLARLIK KAĞIT İTHALATINI SONLANDIRACAK
Bu tesis cari açığımızın azaltılmasına önemli katkılar sunacaktır. Fabrikada birçok alanda kullanılan kağıtlar üretilecektir. Yaklaşık 550 milyon dolarlık yatırım tutarı bulunan bu ilk edapta 800 kişi istihdam edilecek. 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis 200 milyon dolar da ihracat gerçekleştirecektir. Toplamda 450 milyon dolar cari açığın kapanmasına hizmet edecektir.
450 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM ÖNGÖRÜLÜYOR
Yüzde 40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Ekonomik katkılarının yanında tesisin önemli bir özelliği daha bulunuyor. Çevreci üretim anlayışıyla üretim yapacak fabrika yeşil dönüşüme de önemli katkılar sunacaktır. Atık kağıttan üretim yapılacaktır. Fabrikamız ilk etabıpla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. İstihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok önemli katkılar sağlayacağını görüyoruz.
TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENEN HERKESE SAHİP ÇIKIYORUZ
Hükümet olarak yerli yabancı ayırt etmeden Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden, insanımızın iş aş sahibi olmasını sağlayan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, alt yapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hakettiği açıktır.
80 BİNDEN FAZLA İNSANIMIZ İSTİHDAM EDİLİYOR
Firma sahiplerinden beklentim ikinci etap yatırımını en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamasıdır.
Kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araçtır. Kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor.
176 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK
Sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve KDV'de 9 kat artış yaşandığını görüyoruz. Son 10 yılda kağıt üretimi için sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen yatırım teşvik belgesi düzenledik. Hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira destek sağladık. Destekler firmalarımızın üretim kapasitesini güçlendirme yanında ihracatımızın artmasında da önemli katkı sağladı.
TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNDEN HABERİ OLMAYAN TATLI SU SİYASETÇİLERİ
Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine ulaşan bir ülkedir. Salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam sağlayan bir ülkedir. Türkiye, 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Türkiye'nin üretim gücünden bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Onlar bilmese de, bilmek istemese de Türkiye büyüyor, güçleniyor dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk cemre ne zaman düşer? 2022'de birinci cemre havaya ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri...
- Zorunlu PCR testi kaldırıldı mı? Otobüslerde, uçuşlarda, tren ve seyahat için PCR testi kalktı mı? SON DAKİKA HABERLER
- Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman? 2022 Süper Lig 21. hafta Hatay GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Işıtan Gün kimdir? Twitter'da neden gündemde? Galatasaray'lı yönetici Işıtan Gün twit olayı nedir?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 All-Star hangi günler yayınlanacak?
- Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Sivasspor TS maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Memur maaş zammı farkları yattı mı? 2022 Ocak zammı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman yatacak?
- 2022 Tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? SGK 2022 tütün yardımı ne kadar, kimlere verilecek? Ödeme miktarları...
- Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu mu? Masterchef şampiyon ödülü nedir, ne kadar kazanacak?
- 2011'de İngiltere'de 2000 kadınla yapılan bir araştırmaya göre, bir haftalık tatile çıkmadan önce bavuluna her ihtimale karşı toplam 60 parça eşya koyan bir kadın, tatil boyunca bunların kaçını hiç kullanmamaktadır?
- 1959'da New York'daki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?
- Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?