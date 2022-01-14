Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Savunma sanayiinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını çevremizde olan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye bölgesinde oyun kuran ve kurulan oyunları bozan bir ülke haline geldi.

Türkiye gizli-açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur. Türkiye çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak üretiyor geliştiriyor ve kullanıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz.