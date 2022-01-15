Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Aydın’daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

BİZİ BU TÜR TEHDİTLERLE KORKUTAMAZSINIZ

Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi atıkları da lanetle anılıyor.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında onurlu duruşudur. Biz bu yola beyaz kefenimizle çıktık, bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız.

Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. İstikamet neresi deseniz kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz çünkü böyle bir dertleri böyle bir hazırlıkları yok.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da yanımızda olacağına inanıyoruz. Ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz.

KURA ENDEKSLİ TÜRK LİRASI DEDİK BÜTÜN OYUNLARI BOZULDU

Elbette bu süreçte bedeller ödedik, ödüyoruz. Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Tek gayeleri bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olaak üzerimize giydirilmeye çalışan sosyal esaret gömleğini yırttıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos yaratmak için sayısız saldırılarda bulundular. Başarabildiler mi? En son kura endeksli Türk lirası dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız, başaramayacaklar ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bakın, ihracatta ne yaptık, 325 milyar 326 milyon dolar ihracat yaptık. Onlara rağmen engellemelerine rağmen yaptık. Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası yarataak oluşturmaya çalıştılar.