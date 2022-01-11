İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan terörist Karayılan ve destekçilerine açık mesaj! Canını alacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılı için 3 önemli tehditle ilgili de uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve bu birime bağlı şube müdürlerinin katılımıyla başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Bakan Soylu, "Böyle bir toplantı Almanya, Fransa veya İngiltere'de yapılsa, bizim yaşadıklarımızı yaşamış 10 kişi bulunamayacaktır" dedi.

Hiçbir Batılı ülkede çocukların, kurşunlanmış ve yan yana dizilmiş bebek, çocuk fotoğraflarını gazetede görerek büyümediğini belirten Bakan Soylu, "Öyle bir fotoğrafın üstünde, 'Pınarcak'ta katliam; 29 ölü', 'Cevizdalı'nda baskın; 36 kişi öldürüldü' diye manşetler okuyarak büyümedi. Köy baskını diye bir şeyi, belki en son Orta Çağ'da yaşadılar, tarih kitaplarında okudular. Bunları biz yaşadık. Bunlarla biz büyüdük. Bunun acısını, evlat acısını, kardeş acısını, insan maliyetini, maddi manevi maliyetini biz çektik" dedi.