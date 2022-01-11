11 Ocak 2022, Salı
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Son dakika: Ali Tezel'e "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Ali Tezel’e FETÖ’ye yardım suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Son dakika haberine göre Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

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