İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! "Murat Karayılan'ın sırası geliyor"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı. Soylu, "Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor." mesajını verdi.
Bakan Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." açıklamsaını yaptı.
"KARAYILAN'IN DA SIRASI GELİYOR"
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik başvurusu başladı mı, ne zaman? Bekçilik alımı hangi illere yapılacak? Maaşları ne kadar?
- 2 bin 500 Euro maaş fırsatı! Almanya kadın erkek 10 bin işçi alımı! Başvurular ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO 7. sezon bu hafta başlayacak mı?
- Emekliye görülmemiş ek zam müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin ödemelerinde artış! Enflasyon rakamları...
- Borçlar bertaraf edilecek! Yeni evleneceklere müjde geldi! 11 bin TL devlet tarafından veriliyor...
- PTT üzerinden anında alabilirsiniz! ASHB 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...
- Emeklilikte Yaşa Takılanlar son gelişmeler: 5 ayrı formül masaya geldi! Kısmi emeklilik, EYT, Almanya ve Finlandiya sistemi...
- Bir Zamanlar Çukurova Demir neden ayrıldı? Bir Zamanlar Çukurova Demir geri dönecek mi?
- Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ziraat Bankası ve Halkbank'tan bütçeye uygun 2+1, 3+1 evler! 80.000 ile 300.000 TL arasında...
- Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? 10 büyükelçi skandalı...
- Bedava internet kampanyası: Türk Telekom faturalı, faturasız bedava internet hediyesi! Başvurana 30 GB internet...
- Benzine 44 kuruş zam var mı? Resmi açıklama geldi mi? 23 Ekim İstanbul, Ankara benzin fiyatları ne kadar?