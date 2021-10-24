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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! "Murat Karayılan'ın sırası geliyor"

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Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Murat Karayılan’ın sırası geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı. Soylu, "Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor." mesajını verdi.

Bakan Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." açıklamsaını yaptı.

"KARAYILAN'IN DA SIRASI GELİYOR"

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor."

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