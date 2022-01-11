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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Akçakale saldırısı hakkında açıklama! 22 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Akçakale saldırısı hakkında açıklama! 22 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, Akçakale’deki saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Sınırlarımızın ötesinden yapılan saldırılar tahammül sınırımızı zorluyor, cezalandırma operasyonlarımız artan şiddette sürecek" şeklinde konuştu.

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