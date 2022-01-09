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Milli Savuma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Milli Savuma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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