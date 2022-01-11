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24 yıl önce Küçükçekmece’de kahvehaneye düzenlenen terör saldırısının faili yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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24 yıl önce Küçükçekmece’de kahvehaneye düzenlenen terör saldırısının faili yakalandı

Üsküdar'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 1998 yılında Küçükçekmece’de 7 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısının faillerinden Rıdvan Erden yakalandı.

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