PKK’yı dağıtan darbe! ’Fuat’ kod adlı Ali Haydar Kaytan öldürüldü... Örgüt elebaşları Cemil Bayık ve Murat Karayılan birbirine girdi

KADINLARA DÜŞKÜNDÜ

Kuzey Suriye'de görev yaparken kadınlara olan düşkünlüğü nedeniyle Kandil'e çekilen Kaytan'ın elebaşı Bayık tarafından da uyarıldığı hatta bu sebeple yönetim içinde dışlandığı öğrenildi.

5 TERÖRİSTE SİHA DARBESİ

Terör örgütü PKK'ya operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgedeki teröristler takibe alındı ve 5 PKK'lı SİHA'ların düzenlediği operasyonla vuruldu.