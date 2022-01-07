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Son dakika: Sızma girişimindeki 8 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: Sızma girişimindeki 8 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişimindeki teröristleri etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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