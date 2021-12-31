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Haberler Galeri İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda

İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlatıldığını bildirdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatör Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili tüm detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:47
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İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlatıldığını bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda

Sabah Gazetesi Haber Koordinatör Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili tüm detayları anlattı.

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  • 12
İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda

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  • 12
İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda

İşte dağ kadrosundan İBB'ye giren kişiler...

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İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda