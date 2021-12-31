31 Aralık 2021, Cuma
İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlatıldığını bildirdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatör Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili tüm detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:47
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