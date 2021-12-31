İBB Sevtap Ayman’ı sekreter olarak işe almıştı! Defalarca PKK elebaşlarıyla görüştüğü ortaya çıktı

Sevtap A., verdiği ifadede daha önce PKK güdümündeki JİN Haber Ajansı'nda çalıştığını doğruladı. 2011-2012 yıllarında defalarca Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer örgüt kamplarına gidip elebaşlarıyla görüştüğü, talimatlar aldığı tespit edilen Sevtap A., Irak'a giriş-çıkışların akraba ziyareti olduğunu iddia etti.