İBB Sevtap Ayman'ı sekreter olarak işe almıştı! Defalarca PKK elebaşlarıyla görüştüğü ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki CHP skandalları bitmek bilmiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göz yumduğu PKK militanlarının işe alınmasında yeni detaylar ortaya çıktı. İBB'de sekreter olarak işe alınan Sevtap Ayman’ın defalarca Kandil'e giderek PKK elebaşlarıyla görüştüğü öğrenildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. İBB'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde sekreter olarak işe alındığı ortaya çıkan Sevtap A.'nın, PKK ile bağı tespit edildi.
Vatandaşların kimlik bilgilerine rahatça ulaşabileceği bir konumda görev yapan Sevtap A., 26 Kasım 2021'de örgüt propagandası yapanlarla birlikte gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kaldı.
Sevtap A., verdiği ifadede daha önce PKK güdümündeki JİN Haber Ajansı'nda çalıştığını doğruladı. 2011-2012 yıllarında defalarca Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer örgüt kamplarına gidip elebaşlarıyla görüştüğü, talimatlar aldığı tespit edilen Sevtap A., Irak'a giriş-çıkışların akraba ziyareti olduğunu iddia etti.
Sevtap A.'nın sosyal medyada örgüt propagandası, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın açıklamaları ile Tunceli'de yol kesen teröristleri meşrulaştıran paylaşımlar yaptığı görüldü. İBB Muhtarlık Müdürlüğü, seçimlerden sonra işçi kıyımı ile gündeme gelmişti.
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