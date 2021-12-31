CHP dindarları neden hedef alıyor? İBB’de terörist istihdamı hangi boyutta? Kılıçdaroğlu devlet kurumlarını basarak gündem mi değiştiriyor?

(İBB'deki terör istihdamı) Kifayetsiz mühterisler. Yani aşırı derece yükselme arzuları var ama maalesef yeterli donanıma sahip değiller. Bu tam olarak Ekrem İmamoğlu'na oturan bir kavram. Emin olun bundan başka bir tanım bulamıyorum. Demokrasinin cilvesi olarak bu adam 3 yıldır İBB Başkanı ve İstanbul'a çok yazık oldu.