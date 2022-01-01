Kadıköy ve Ataşehir’de yılın ilk trafik cezaları kesildi!



Kadıköy ve Ataşehir de yapılan trafik denetimlerinde 62 sürücüye alkollü araçtan kullanmaktan toplam 113 bin 026 lira ceza yazılırken 12 sürücü ise yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 5 bin 124 lira ceza işlem uygulandığı öğrenildi.

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