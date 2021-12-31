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İBB’de önce işçi kıyımı sonra kadrolaşma! Terörle iltisaklı 557 kişi İBB kadrosunda

A Haber
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Giriş: 31.12.2021 16:46
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve şirketlerinde iş başı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlatıldığını bildirdi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatör Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili tüm detayları anlattı.
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