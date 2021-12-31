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Eylem hazırlığındaki 'Yamaçlı Grubu'na operasyon! Gözaltılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Eylem hazırlığındaki ’Yamaçlı Grubu’na operasyon! Gözaltılar var

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı “Yamaçlı Grubu” üyesi 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, yılbaşında eylem yapabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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