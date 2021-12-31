SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi! Dünyanın aşı üssü Ankara’da kuruluyor

Bilhassa Omicron varyantı özelinde aşının hayvan deneylerinin başladığına dikkati çeken Koca, varyanta dayalı virüs değişimlerine uyumlu aşı geliştirilmesinin yıllar almayacağını, mevcut kapasite üzerinden ilerleneceğini belirtti. Şu an 135 bin doz Turkovac aşısının depolarda olduğunu, ilk ay 500-700 bin doz, 3. ay sonunda ise 3 milyon doz aşının üretileceği müjdesini veren Bakan Koca, ayrıca Kovid19'a karşı yerli ilaç (tablet) için ilk ruhsatın verildiğini, Kovid ilacı üretmek için üç firmanın da başvuru yaptığını sözlerine ekledi.