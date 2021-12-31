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CHP’li İl Başkanı’nın oğulları zehir taciri çıktı! Parti arabasında uyuşturucu ticareti

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Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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CHP’li İl Başkanı’nın oğulları zehir taciri çıktı! Parti arabasında uyuşturucu ticareti

Taciz, tecavüz, darp olaylarının yaşandığı CHP'de yeni bir skandal patlak verdi. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı. Uyuşturucu madde kullanımı kayıtları olan CHP’li başkanın iki oğlu, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.

Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.

Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.

CHP'YE AİT ARAÇTA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu ortaya çıktı.

Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158.54 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Metin Tamer ve Çetin Aşık, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

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