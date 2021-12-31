CHP’li İl Başkanı’nın oğulları zehir taciri çıktı! Parti arabasında uyuşturucu ticareti
Taciz, tecavüz, darp olaylarının yaşandığı CHP'de yeni bir skandal patlak verdi. CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde metamfetamin ile birlikte yakalandı. Uyuşturucu madde kullanımı kayıtları olan CHP’li başkanın iki oğlu, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.
Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 80 HH 100 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu.
Aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğunu tespit eden ekipler, araç içinde bulunan şahısların uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan suç kayıtları olduğunu belirledi.
CHP'YE AİT ARAÇTA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Durdurulan aracın içinde bulunan ve uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan Metin Tamer Aşık ile uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan Çetin Aşık'ın CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın oğulları olduğu ortaya çıktı.
Araç içinde yapılan aramada iki kardeşe ait 158.54 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken Metin Tamer ve Çetin Aşık, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp’tan sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri!
- Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...
- Sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşlara yılbaşı mesajları 2022! Sıcak, anlamlı, güzel yılbaşı kutlama mesajları sözleri… Resimli yılbaşı mesajı!
- 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar açık mı, tatil mi?
- 1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
- Diyanet açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı?
- Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan, online eğitime mi geçecek?
- 31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?
- Yeni yıl mesajları 2021 kısa, uzun anlamlı: Farklı, komik, absürd yılbaşı kutlama mesajları! WhatsApp, Twitter, Instagram yılbaşı mesajları...
- Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Beklenti anketine göre...
- Kurumsal, iş yeri yeni yıl kutlama mesajları 2022! Facebook, WhatsApp, Instagram kurumsal yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...
- Sevgiliye, eşe romantik, duygusal, anlamlı yeni yıl mesajları 2022! Sevgiliye farklı, değişik yılbaşı kutlama sözleri ve mesajları...