2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi canlı izleme yolları!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ 2022 CANLI YAYIN PROGRAMI

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Yılbaşı çekilişi, saat 17.00'de başlayacak, ilk olarak 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. Saat 18.30'da ikinci aşamaya geçilecek ve 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak.

20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belirlenecek.