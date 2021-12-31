2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi canlı izleme yolları!
2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme yolları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 2022 yılbaşı özel çekilişinde toplam 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini bulacak. Büyük ikramiyeyi kimin kazanacağını merak eden kişiler, 31 Aralık günü ekran karşısına geçerek Milli Piyango çekilişini takip edecek. Peki; 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? İşte; 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme yolları!
2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izleme yolları yoğun şekilde araştırılıyor. 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, piyango biletlerini aldıktan sonra canlı yayını takip etmek istiyor. Milli Piyango çekilişinin hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak ediliyor. Peki; 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi canlı izleme yolları!
2022 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00'de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon liralık büyük ödülün verileceği 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ise saat 23.00'te başlayacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME YOLLARI!
Saat 23:00'te başlayacak büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından canlı izlenebilecek. Ayrıca Milli Piyango Youtube kanalından da canlı yayınları takip edebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ 2022 CANLI YAYIN PROGRAMI
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Yılbaşı çekilişi, saat 17.00'de başlayacak, ilk olarak 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. Saat 18.30'da ikinci aşamaya geçilecek ve 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak.
20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak. Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belirlenecek.
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