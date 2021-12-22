CHP’li İBB’den halk ekmekte algı oyunu! İşte Ekrem İmamoğlu’nun Halk Ekmek oyunu: 2,5 milyonluk ekmek üretimi...

Bünyamin Soysal: "Halk Ekmek almak için maalesef kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz. Ancak bu durumun kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır böyle bir durum söz konusu değilken birden bire kuyruklar oluşmaya başladı. Zaten aslında ekmeğin gelmesini bekliyoruz. Ekmek geldiği zaman hızlıca dağıtılıyor. Kuyruk diye bir şey de kalmıyor. Ekmek büfeye zamanında gelmiyor. Burada ben art niyet olduğunu düşünüyorum."

Saliha Arslan: "Biz ailecek seviyoruz Halk Ekmek'i hem geç bayatlıyor hem de daha lezzetli ancak bu ekmeğe ulaşmak artık biraz zahmetli önceki dönemlerdeki gibi değil. Beklemek zorunda kalıyoruz. Daha önce bakkallarda da satılıyordu Halk Ekmek gidip alabiliyorduk ancak şimdi satış yerleri kısıtlandığı için diğer herkes gibi ben ya da ailemden kim o an müsaitse beklemek zorunda kalıyoruz. Bu durum zaten hoş değil. Belediye yönetimi bu kuyrukları oluşturarak neyi amaçlıyor bilemiyorum. Zaten daha önce de haberlere çıkmıştı. Mecliste yönetime bakkallara satış ve büfe açma yetkisi verildi. Neden bu yetkinin sorumluluğunu yerine getirmiyorlar da vatandaşı kuyrukta bekletiyorlar anlamış değilim."

Veysel Budak: "Normalde sabah saat: 10.00 gibi yani Halk Ekmek'in geldiği saatlerde geliyorum. Kuyruğa giriyorum eğer ekmek bitmemiş olursa ekmek bulabiliyorum. Ancak saat şu an 17.00 akşam ekmeği yok. Az gönderildiği için ekmek büfede haliyle satış yapamıyor. Her gün bu sıkıntıyı yaşıyorum. Ekmek eğer varsa fazladan alıyorum o gün içinde bir daha sıraya girmiyorum."