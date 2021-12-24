CHP'li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!
Son dakika haberi... Ankara'da etkili olan kar yağışı kimileri için sorun olurken, su sıkıntı çeken vatandaşlar için çözüm aracı oldu. Kentin yüzde 70 su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu ilçedeki Gürağaç Mahallesi'ndeki vatandaşlar, su sorununu kar eriterek gideriyor. Öte yandan karın olumsuz etkilediği aileler de var. Ankara Büyükşehir Belediyesi yol çalışması yapmayınca, başkentte yaşayan Güllü İpek, babasının cenazesine gidemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İpek, "Bebeğim oldu üzüntüden sütten kesildim. Allah'a havale ediyorum" dedi.
Ankara'nın yüzde 70'ine su sağlayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere ilçesindeki Gürağaç Mahallesi'nde köylüler su çilesini kar eriterek gidermeye çalışıyor.
Susuzluk çilesinin yanında bu kez yollar kapandı. Evlerinde su şebekesi bulunmayan, hijyenik olmayan koşullarda yaşamak zorunda kalan köylüler köyde mahsur kaldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yolları açmamasına isyan eden köylülerden gelin Güllü İpek, "Babam 3 gün önce vefat etti, cenazesine gidemedim. Bebeğim oldu üzüntüden sütten kesildim. Allah'a havale ediyorum." dedi.
Çamlıdere ilçesinin Gürağaç Mahallesi'nde köylerinde Susuzluk çilesi çekmekle kalmayan ve son günlerde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan vatandaşlar sorunlarını anlattı:
Şakir Demir: Su sıkıntısı yetmiyor gibi yollarımız da kötü olduğu için akrabamız tankerle dereye uçtu vefat etti. Büyükşehir Belediyesini arıyorum ha bugün ha yarın geleceğiz diyorlar. Bir kere geldiler kepçesiz paletsiz, yolları açmadan biraz tuz döküp gittiler. Kar küreme aracı gelmeden tuzu dökmüşsün neye yarar. Pınardan bidonları doldurup getiriyorduk şimdi yollar da kapanınca hayvanlara su yerine kar veriyoruz. Ağır su bidonlarını taşımaktan köyün hemen hepsi fıtık. Banyoya bir bidondan depo yaptım bir de çeşme taktım. Geçen sene 15'e yakın koyun ve kuzu susuzluktan öldü. Rakım 1400 üzeri, kar 1 metreyi geçiyor. Kışın yol açılırsa arabanın arkasına bidonları doldurup getiriyorum, kapalıysa karla idare ediyoruz. Hayvanlar kışın artık susuzluktan kar yiyor. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Eskiden tankerle su gelirdi şimdi kendi çabalarımızla...
Fevzi Demir: Yaşlıyım, ilaç kullanıyorum. Bazen elimde bardakla evin içinde dolaşıyorum ama içecek su bulamıyorum. Kışın yollar kapanınca hayvanlar kar yiyor. Biz de karı eritip su haline getiriyoruz. Evde çeşme kültürümüz yok. Hep bidonlarla hallediyoruz. Bazı köylülerimiz su olmadığı için köyümüzden göçmek zorunda kaldı. Bizim gidecek yerimiz yok, ölene kadar buradayız. Su olsa küçükbaş hayvancılık yapacağım. Hayvanları kışın karla, yazın da 1 km ötedeki dereye götürüyoruz. Ben şimdi merkezdeyim. 1 haftadır yollar kapalı olduğu için eve gidemiyorum. Oğlum tek başına 5 küçük çocukla hayvanlara bakmaya çalışıyor.
Güllü İpek: Babam 3 gün önce vefat etti, cenazesine gidemedim. Bebeğim oldu, üzüntüden sütten kesildim Allah'a havale ediyorum. 1 haftadır servis gelemediği için çocuklar okula gidemiyor. 1,5 metre kar yağdığı zamanlar oluyor. Yolumuz yok ve açılmıyor. Büyükşehir belediyesini defalarca arıyoruz gelen giden yok. Yeni bebeğim var. Eşime yardımcı olamıyorum. Kar eritip susuzluğu gidermeye çalışıyoruz. Kışın karlı yolu açamadığı için yetiştiremiyoruz. Ancak 15 günde bir çocukları yıkayabiliyorum. 5 çocuk var su olmadığı için temizlik de olmuyor istediğim gibi. Yolların kapanmasını mı dert edineyim, suyun olmamasını, anlamadım.
Durdane Bayraktar: Yolumuz kapandı, merkeze ulaşamıyoruz. 2 kilometreye kadar köyün yolunu açıyorlar, buraya gelmiyorlar.
Biz de insanız. Dereye kürekler açarak suya götürmeye çalışıyoruz hayvanları ama bir de su donduysa kırmaya çalışıyoruz. 1-2 metre kar var köyümüzde. Şu an su ihtiyacımızı kar eriterek sağlıyoruz. Yazın ise pınar çeşmesinden araçlarla bidonları getirip stok yapıyoruz. Şu an bidonlar buz tutuyor, biz de kar eritiyoruz su için. Su ve yolumuz iyi olmadığı için torunum Kızılcahamam'a taşınmak zorunda kaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme takvimi: 2021-2022 Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı mı?
- Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri kısa uzun! 2021 Noel başladı mı?
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSB ASAL bedelli askerlik kura çekimi ve sınıflandırma ne zaman?
- Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’yle yakalanan gizemli iş adamı Haldun Demirhisar evli mi?
- BİM'den online alışveriş sürprizi! BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var?
- Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!
- Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru tarihleri! Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yargı'dan hayranlarını üzen haber! Yayına ara verildi! Dizinin senaristi tarih vererek duyurdu
- Asiye son durum nasıl? Gaziantep’te pitbull saldırısına uğrayan Asiye yaşıyor mu? Asiye Ateş sağlık durumu!
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 İÜ AUZEF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- burs.vgm.gov.tr VGM burs sonuçları sorgulama! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs kimlere çıktı? Ne zaman yatacak?
- Fiyat güncellemesiyle 25-30 bin TL gerileyecek! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 10 gün içerisinde…