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CHP'li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

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Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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CHP’li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

Son dakika haberi... Ankara'da etkili olan kar yağışı kimileri için sorun olurken, su sıkıntı çeken vatandaşlar için çözüm aracı oldu. Kentin yüzde 70 su ihtiyacını karşılayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu ilçedeki Gürağaç Mahallesi'ndeki vatandaşlar, su sorununu kar eriterek gideriyor. Öte yandan karın olumsuz etkilediği aileler de var. Ankara Büyükşehir Belediyesi yol çalışması yapmayınca, başkentte yaşayan Güllü İpek, babasının cenazesine gidemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan İpek, "Bebeğim oldu üzüntüden sütten kesildim. Allah'a havale ediyorum" dedi.

Ankara'nın yüzde 70'ine su sağlayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere ilçesindeki Gürağaç Mahallesi'nde köylüler su çilesini kar eriterek gidermeye çalışıyor.

Susuzluk çilesinin yanında bu kez yollar kapandı. Evlerinde su şebekesi bulunmayan, hijyenik olmayan koşullarda yaşamak zorunda kalan köylüler köyde mahsur kaldı.

CHP’li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yolları açmamasına isyan eden köylülerden gelin Güllü İpek, "Babam 3 gün önce vefat etti, cenazesine gidemedim. Bebeğim oldu üzüntüden sütten kesildim. Allah'a havale ediyorum." dedi.

CHP’li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

Çamlıdere ilçesinin Gürağaç Mahallesi'nde köylerinde Susuzluk çilesi çekmekle kalmayan ve son günlerde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan vatandaşlar sorunlarını anlattı:

CHP’li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

Şakir Demir: Su sıkıntısı yetmiyor gibi yollarımız da kötü olduğu için akrabamız tankerle dereye uçtu vefat etti. Büyükşehir Belediyesini arıyorum ha bugün ha yarın geleceğiz diyorlar. Bir kere geldiler kepçesiz paletsiz, yolları açmadan biraz tuz döküp gittiler. Kar küreme aracı gelmeden tuzu dökmüşsün neye yarar. Pınardan bidonları doldurup getiriyorduk şimdi yollar da kapanınca hayvanlara su yerine kar veriyoruz. Ağır su bidonlarını taşımaktan köyün hemen hepsi fıtık. Banyoya bir bidondan depo yaptım bir de çeşme taktım. Geçen sene 15'e yakın koyun ve kuzu susuzluktan öldü. Rakım 1400 üzeri, kar 1 metreyi geçiyor. Kışın yol açılırsa arabanın arkasına bidonları doldurup getiriyorum, kapalıysa karla idare ediyoruz. Hayvanlar kışın artık susuzluktan kar yiyor. Biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Eskiden tankerle su gelirdi şimdi kendi çabalarımızla...

CHP’li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

Fevzi Demir: Yaşlıyım, ilaç kullanıyorum. Bazen elimde bardakla evin içinde dolaşıyorum ama içecek su bulamıyorum. Kışın yollar kapanınca hayvanlar kar yiyor. Biz de karı eritip su haline getiriyoruz. Evde çeşme kültürümüz yok. Hep bidonlarla hallediyoruz. Bazı köylülerimiz su olmadığı için köyümüzden göçmek zorunda kaldı. Bizim gidecek yerimiz yok, ölene kadar buradayız. Su olsa küçükbaş hayvancılık yapacağım. Hayvanları kışın karla, yazın da 1 km ötedeki dereye götürüyoruz. Ben şimdi merkezdeyim. 1 haftadır yollar kapalı olduğu için eve gidemiyorum. Oğlum tek başına 5 küçük çocukla hayvanlara bakmaya çalışıyor.

CHP’li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

Güllü İpek: Babam 3 gün önce vefat etti, cenazesine gidemedim. Bebeğim oldu, üzüntüden sütten kesildim Allah'a havale ediyorum. 1 haftadır servis gelemediği için çocuklar okula gidemiyor. 1,5 metre kar yağdığı zamanlar oluyor. Yolumuz yok ve açılmıyor. Büyükşehir belediyesini defalarca arıyoruz gelen giden yok. Yeni bebeğim var. Eşime yardımcı olamıyorum. Kar eritip susuzluğu gidermeye çalışıyoruz. Kışın karlı yolu açamadığı için yetiştiremiyoruz. Ancak 15 günde bir çocukları yıkayabiliyorum. 5 çocuk var su olmadığı için temizlik de olmuyor istediğim gibi. Yolların kapanmasını mı dert edineyim, suyun olmamasını, anlamadım.

CHP’li ABB vatandaşı mağdur etti! Kar yağışı susuz kalanlar için çözüm oldu!

Durdane Bayraktar: Yolumuz kapandı, merkeze ulaşamıyoruz. 2 kilometreye kadar köyün yolunu açıyorlar, buraya gelmiyorlar.
Biz de insanız. Dereye kürekler açarak suya götürmeye çalışıyoruz hayvanları ama bir de su donduysa kırmaya çalışıyoruz. 1-2 metre kar var köyümüzde. Şu an su ihtiyacımızı kar eriterek sağlıyoruz. Yazın ise pınar çeşmesinden araçlarla bidonları getirip stok yapıyoruz. Şu an bidonlar buz tutuyor, biz de kar eritiyoruz su için. Su ve yolumuz iyi olmadığı için torunum Kızılcahamam'a taşınmak zorunda kaldı.

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