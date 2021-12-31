Resulayn şehidine veda | DSİ operatörü Cihan Gökkaya için tören düzenlendi
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Resulayn kentinde, PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan DSİ operatörü Cihan Gökkaya'nın cenazesi, törenle memleketine uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda DSİ'ye ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda, iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi ateş altına aldı. Cihan Gökkaya'nın cenazesi bölgeden alınıp Şanlıurfa'ya getirildi.
Balıkesir'den geçici görevle Suriye'ye geldiği belirtilen Gökkaya'nın cenazesi, sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınarak tören için GAP Havalimanı'na getirildi.
Burada düzenlenen uğurlama törenine Şanlıurfa Valisi Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, protokol üyeleri ve DSİ çalışanları katıldı.
Şehit operatör Cihan Gökkaya'nın özgeçmişinin okunduğu törende, Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın duasının ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketi Balıkesir'e gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
- Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?
- 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi canlı izleme yolları!
- Bugün marketler kaça kadar açık? 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri
- WhatsApp’tan sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri!
- Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...
- Sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşlara yılbaşı mesajları 2022! Sıcak, anlamlı, güzel yılbaşı kutlama mesajları sözleri… Resimli yılbaşı mesajı!
- 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar açık mı, tatil mi?
- 1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
- Diyanet açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı?
- Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan, online eğitime mi geçecek?
- 31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?