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Skandal etkinliğin altından CHP'li aday çıktı! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Skandal etkinliğin altından CHP’li aday çıktı! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar

Son dakika haberine göre: İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan özel bir anaokulunda yapılan etkinliğe ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çarşaf giyen kadınlar aşağılanırken Osmanlı Devleti'ni karalayan yanlış tarihi bilgiler verilen oyunda, padişahlar çocuklara kötüleniyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti.

İstanbul Maltepe'de bulunan özel bir anaokulunda yapılan bir etkinliğe ilişkin skandal görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendiği ve bir oyun sahnelendiği görülüyor. Ancak Osmanlı Devleti'ni karalayan, yanlış tarihi bilgiler verilen oyunda, Osmanlı ve padişahlar çocuklara kötüleniyor.

Oyunun bir anında erkek rolündeki bir kadının arkasından dört çarşaflı kadın sahne alıyor. Bu sırada ise minik çocuklardan bazılarının korku içinde, "Annemi istiyorum" demeye başladığı duyuluyor. 2015'te CHP'den İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı olan Hikmet Dolun Binzinger'in sahibi olduğu anaokulundaki skandal etkinlik velilerin tepkisini çekti.

'MİSYONERLİK YUVASI'
Bir veli, SABAH'a şunları söyledi:
3.5 yaşında bir çocuğum var. Tavsiye üzerine çocuğumu buraya kaydettirdim. Eşim bana bu görüntüleri gönderdi. İzleyince şoka girdim. Anaokulu değil, resmen misyonerlik okulu. Yapılan etkinlikte tarihi gerçekleri yanlış aktarıp padişahlara iftira atıyorlar. Görüntülerde Osmanlı'yı karalayan ise okulun sahibi Hikmet Dolun Binzinger'di.

3-4 yaşındaki bu çocuklara bu şekilde korku dolu, yalan yanlış, beyin yıkama formasyonuyla tarih anlatılması doğru mu? Görüntüleri gördükten sonra çocuğumu almak için anaokuluna gittim. Anaokulunda çocuğuma, 'Çarşaf giyen insanlar nasıl insanlar?' diye sordum. Çocuğum 'Kötü insanlar' cevabını verdi. Avukatımla görüştüm, suç duyurusunda bulunacağım.

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