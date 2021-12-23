Skandal etkinliğin altından CHP’li aday çıktı! Minikleri çarşafla korkutup Osmanlı’yı karaladılar

'MİSYONERLİK YUVASI'

Bir veli, SABAH'a şunları söyledi:

3.5 yaşında bir çocuğum var. Tavsiye üzerine çocuğumu buraya kaydettirdim. Eşim bana bu görüntüleri gönderdi. İzleyince şoka girdim. Anaokulu değil, resmen misyonerlik okulu. Yapılan etkinlikte tarihi gerçekleri yanlış aktarıp padişahlara iftira atıyorlar. Görüntülerde Osmanlı'yı karalayan ise okulun sahibi Hikmet Dolun Binzinger'di.