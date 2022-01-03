03 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’nin parti aracıyla uyuşturucu ticareti! CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık'ın 2 oğlu, partiye ait araçta uyuşturucuyla yakalandı. Uyuşturucu madde kullanımı kayıtları olan CHP’li başkanın iki oğlu, uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.