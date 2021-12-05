Ankara'dan İETT'ye talimat: Ücretsiz olsun
Kamu Denetçiliği Kurumu, ücretli kullanılan Havantepe otobüsünün, İstanbul Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden ve metro ile entegre edilen diğer bazı hatlar gibi ücretsiz kullandırılması konusunda İETT'ye tavsiyede bulundu.
KDK'nin kararına göre İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden bazı otobüs hatlarının metro ile entegre edilerek ücretsiz kullandırıldığını, 25 numaralı Hacı Osman Metro-Havantepe otobüsünün ise ücretli olduğunu belirterek, bu hattın da ücretsiz olmasını talep etti.
Talebini İETT'ye ileten, yaklaşık 120 kişinin de benzer talepte bulunduğunu öğrenen kişi, bunun olumlu karşılandığına dair geri bildirim yapılmasına rağmen konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadığı gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren KDK, konuyla ilgili İETT'ye tavsiye kararı verilmesini kararlaştırdı.
KDK'nin kararında, kamu hizmeti veren idarenin kamu hizmetinin nasıl vereceği konusunda takdir yetkisinin bulunduğuna işaret edildi. İdarenin bu yetkiyi kullanırken eşitlik ilkesini gözetmesi gerektiği belirtilen kararda, "İdare takdir yetkisini kullanırken Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır." denildi.
İdare kurumu tarafından olumlu karşılanan ancak gündeme alınmayan hizmetin, makul bir sürede gerçekleştirilmemesi, hukuk devletinin en önemli unsurlarından "belirlilik" ve "hukuki güvenlik" ilkelerine aykırılık oluşturacağı ifade edildi.
Kararda, "Mevcut durumda metro ile entegre olduğu bilinen diğer hatlarda olduğu gibi vatandaşların 25 numaralı hattın da metroya entegre edilmesi talebinin, kamu hizmetinin gerekleri ve bireylerin haklı beklentilerine uygun şekilde yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." tespiti yer aldı.
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