Ankara’dan İETT’ye talimat: Ücretsiz olsun

KDK'nin kararına göre İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, Hacı Osman metro istasyonundan hareket eden bazı otobüs hatlarının metro ile entegre edilerek ücretsiz kullandırıldığını, 25 numaralı Hacı Osman Metro-Havantepe otobüsünün ise ücretli olduğunu belirterek, bu hattın da ücretsiz olmasını talep etti.